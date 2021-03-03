Ezo Sunal anne oldu

Ezo Sunal ile Ömer Öztüyen çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

Henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Ezo Sunal kızını bu sabah anne oldu.

NOVA BEBEK

İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Nova bebek 51 cm ve 3.880 gram olarak dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Nova bebek 51 cm ve 3.880 gram olarak dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KEMAL BİR TORUNUMUZ DAHA OLDU"

Güzel haberi sosyal medyadan veren Ali Sunal, 'Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova' mesajını paylaştı. Anne Gül Sunal ise, 'Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova.. Manası Parlayan yıldız.. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun' notuyla müjdeli haberi duyurdu.