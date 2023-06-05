Fahriye Evcen 37 oldu

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Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'le 2017 yılında hayatını birleştiren Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı.
İki çocuk annesi Evcen, 37 oldu. Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, doğum gününe özel verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
"İlk pastamı üfledim"
Güzel oyuncunun "İlk pastamı üfledim" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Evcen'in fit hali dikkat çekerken çiftin 4 katlı, bahçeli ve havuzlu villaları dikkat çekti.