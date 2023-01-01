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    Fahriye Evcen, ailesi ile yılbaşı paylaşımı yaptı

    2'nci oğluna hamile olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yeni yıl pozu verdi. Bu anlarda uyukladığı görülen Karan dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 13:36
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 14:47
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    Fahriye Evcen, ailesi ile yılbaşı paylaşımı yaptı

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çift, 2017 yılında doludizgin aşklarını taçlandırarak "Evet" dedi.

    Hayranlık uyandıran ilişkileri doludizgin yaşamaya devam eden ünlü çift, Karan'ın ardından ikinci oğullarını kucaklamak için gün sayıyor.

    Özçivit ailesi, ikinci evlatlarına ise "Kerem" ismini vermeyi düşünüyor.

    Özçivit ailesinden yılbaşı pozu

    Güzelliği ve oyunculuğu ile konuşulan Fahriye Evcen, aktif kullandığı sosyal medya hesabına bir yeni paylaşım daha ekledi.

    Evcen, ailesi ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı. Minik Karan'ın uyuyarak katıldığı fotoğraf karesi beğeni yağmuruna tutuldu.

    Bu kez siyah giydi

    Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde beyaz elbiseli hamilelik pozları akıllara gelirken, bu kez giydiği siyah elbise ile karnını saklaması gözlerden kaçmadı.

    Fahriye Evcen, ailesi ile yılbaşı paylaşımı yaptı #1

    Fahriye Evcen, ailesi ile yılbaşı paylaşımı yaptı #2

    Fahriye Evcen, ailesi ile yılbaşı paylaşımı yaptı #3

    Fahriye Evcen, ailesi ile yılbaşı paylaşımı yaptı #4


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