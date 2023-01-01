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Fahriye Evcen, ailesi ile yılbaşı paylaşımı yaptı

Fahriye Evcen, ailesi ile yılbaşı paylaşımı yaptı

2'nci oğluna hamile olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yeni yıl pozu verdi. Bu anlarda uyukladığı görülen Karan dikkat çekti.