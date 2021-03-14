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    Fahriye Evcen: Burak ne giydiğime karışmaz

    Oğlu Karan ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncu Fahriye Evcen, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 02:21
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 02:35
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    Fahriye Evcen: Burak ne giydiğime karışmaz

    Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan’la Etiler’deydi.

    "KARAN BU ARA EVDE SIKILIYOR"

    Çocuklara yönelik bir oyun merkezinden çıkarken objektife yansıyan Fahriye Evcen, “Karan bu ara evde sıkılıyor. O yüzden buraya getirip, oyun oynatıyorum. Bana da iyi oluyor, çok eğlenceli etkinlikler var” dedi.

    Fahriye Evcen: Burak ne giydiğime karışmaz #1

    "EŞİNİZ KISKANÇ MIDIR?"

    8 Mart'a özel fotoğraf çekimi yapan ve birbirinden iddialı kıyafetlerle verdiği pozları sosyal medyada paylaşan Evcen'e "Eşiniz kıskanç mıdır? Giydiğiniz kıyafetlere karışır mı?" sorusu yöneltildi.

    "BURAK NE GİYDİĞİME KARIŞMAZ"

    Evcen, "Hiç öyle bir ilişkimiz yok. Burak ne giydiğime karışmaz" şeklinde yanıtladı.

    Fahriye Evcen: Burak ne giydiğime karışmaz #2

    Fahriye Evcen: Burak ne giydiğime karışmaz #3

    Fahriye Evcen: Burak ne giydiğime karışmaz #4

    Fahriye Evcen: Burak ne giydiğime karışmaz #5

    Fahriye Evcen: Burak ne giydiğime karışmaz #6

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