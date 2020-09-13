Fahriye Evcen ekrana dönüyor

Bölüm başı 130 bin lira isteyen oyuncu, haftanın 4 günü çalışacağını bildirdi.

Nisan 2019’da anne olan Fahriye Evcen “Oğlum Karan 2 yaşına girene kadar setlere ara vereceğim” demişti.

Evcen, yılsonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

BÖLÜM BAŞI 130 BİN TL

Yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Evcen’e verilen rakamlar bölüm başına 130 bin TL’ye kadar çıktı.

HAFTANIN 4 GÜNÜ ÇALIŞACAK

Oyuncu, oğlu Karan’ı yalnız bırakmamak için haftanın 4 günü, belirli saatler içinde çalışmak istiyor.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Evcen bu arada, koronavirüse karşı her türlü önlemin alınmasını ve ortamın kalabalık olmamasını da birinci şart olarak öne sürüyor.