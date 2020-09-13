Dolar
7.4726
0.3208%
Euro
8.8544
0.5564%
Altın
1940.33
-0.3016%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
466.23
0.0139%
Bitcoin
77551.32
-0.0852%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Fahriye Evcen ekrana dönüyor

    Bölüm başı 130 bin lira isteyen oyuncu, haftanın 4 günü çalışacağını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 17:09
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 17:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fahriye Evcen ekrana dönüyor

    Nisan 2019’da anne olan Fahriye Evcen “Oğlum Karan 2 yaşına girene kadar setlere ara vereceğim” demişti.

    Evcen, yılsonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

    BÖLÜM BAŞI 130 BİN TL

    Yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Evcen’e verilen rakamlar bölüm başına 130 bin TL’ye kadar çıktı.

    HAFTANIN 4 GÜNÜ ÇALIŞACAK

    Oyuncu, oğlu Karan’ı yalnız bırakmamak için haftanın 4 günü, belirli saatler içinde çalışmak istiyor.

    Fahriye Evcen ekrana dönüyor #1

    TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAK İSTEMİYOR

    Evcen bu arada, koronavirüse karşı her türlü önlemin alınmasını ve ortamın kalabalık olmamasını da birinci şart olarak öne sürüyor.

    Fahriye Evcen ekrana dönüyor #2

    Fahriye Evcen ekrana dönüyor #3

    Fahriye Evcen ekrana dönüyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir