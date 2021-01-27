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- Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde
Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde
- Haber Merkezi
- 27.01.2021 - 12:08
- Güncelleme : 27.01.2021 - 12:21
Hindistan’ın en popüler sitelerinden ‘Bollyinside’, dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını belirledi. Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde 10. sırada yer aldı.
Suudi Arabistanlı bir hayırsever ve eski bir prenses olan Ameerah Al-Taweel ise birinci oldu.
İşte 'Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını' listesine giren isimler...
9- Mahira Khan
Pakistanlı aktris
8- Sheikha Mahra
Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum'un kızı
7- Cyrine Abdelnour
Lübnanlı bir şarkıcı, oyuncu ve model.
6- Muna Abu Sulayman
Suudi iş kadını ve aktivist.
5- Zareen Khan
Hint aktris
4- Reham Khan
İngiliz-Pakistanlı gazeteci, yazar ve film yapımcısı
3- Rawan bin Hussain
Kuveytli oyuncu ve sosyal medya fenomeni
2- Nesreen Tafesh
Suriyeli oyuncu
1- Ameerah Al-Taweel
Suudi Arabistanlı hayırsever ve eski prenses