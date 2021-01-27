Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde

Fahriye Evcen, dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesine girdi.

Hindistan’ın en popüler sitelerinden ‘Bollyinside’, dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını belirledi. Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde 10. sırada yer aldı.

Suudi Arabistanlı bir hayırsever ve eski bir prenses olan Ameerah Al-Taweel ise birinci oldu.

İşte 'Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını' listesine giren isimler...

9- Mahira Khan

Pakistanlı aktris

8- Sheikha Mahra

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum'un kızı

7- Cyrine Abdelnour

Lübnanlı bir şarkıcı, oyuncu ve model.

6- Muna Abu Sulayman

Suudi iş kadını ve aktivist.

5- Zareen Khan

Hint aktris

4- Reham Khan

İngiliz-Pakistanlı gazeteci, yazar ve film yapımcısı

3- Rawan bin Hussain

Kuveytli oyuncu ve sosyal medya fenomeni

2- Nesreen Tafesh

Suriyeli oyuncu

1- Ameerah Al-Taweel

Suudi Arabistanlı hayırsever ve eski prenses