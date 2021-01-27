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    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde

    Fahriye Evcen, dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 12:21
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    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde

    Hindistan’ın en popüler sitelerinden ‘Bollyinside’, dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını belirledi. Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde 10. sırada yer aldı.

    Suudi Arabistanlı bir hayırsever ve eski bir prenses olan Ameerah Al-Taweel ise birinci oldu.

    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde #1

    İşte 'Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını' listesine giren isimler...

    9- Mahira Khan
    Pakistanlı aktris

    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde #2

    8- Sheikha Mahra
    Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum'un kızı

    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde #3

    7- Cyrine Abdelnour
    Lübnanlı bir şarkıcı, oyuncu ve model.

    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde #4

    6- Muna Abu Sulayman
    Suudi iş kadını ve aktivist.

    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde #5

    5- Zareen Khan
    Hint aktris

    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde #6

    4- Reham Khan
    İngiliz-Pakistanlı gazeteci, yazar ve film yapımcısı

    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde #7

    3- Rawan bin Hussain
    Kuveytli oyuncu ve sosyal medya fenomeni

    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde #8

    2- Nesreen Tafesh
    Suriyeli oyuncu

    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde #9

    1- Ameerah Al-Taweel
    Suudi Arabistanlı hayırsever ve eski prenses

    Fahriye Evcen, en güzel 10 Müslüman kadını listesinde #10

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