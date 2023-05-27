Fahriye Evcen eski formuna geri döndü İkinci oğlu Kerem'i kucağına aldıktan sonra hızla spora dönen Fahriye Evcen, formunu geri kazanmayı başardı. Son haliyle çektirdiği kareleri sosyal medyaya yükleyen Evcen, mankenlere taş çıkarttı.

Burak Özçivit ile evlenen ve Karan adında bir erkek çocuk dünyaya getiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne oldu.

Kerem adında bir erkek çocuk dünyaya getiren Evcen, bu arada da ekranlardan çekildi.

Zamanını çocuklarına ayıran başarılı isim, geçtiğimiz günlerde boks yapmaya başladığını duyurmuştu.

Fahriye Evcen'in doğum sonrası yaptığı sporların işe yaradığı ortaya çıktı.

Evcen, son paylaştığı kareler ile mankenleri geride bıraktı.

Fahriye eskiye döndü

Her fırsatta kendisini spor salonuna atan Fahriye Evcen eski formuna geri döndü. Geçtiğimiz günlerde antrenmana giderken paylaşım yapan Fahriye Evcen emeğinin karşılığını aldı.

Siyah pantolonu ve göbeğini açıkta bırakan bluzuyla objektif karşısına geçen güzel oyuncunun fit hali, sosya medyada gündem oldu. Instagram üzerinden beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü ismin gönderisine; "Doğum yapma tarihlerimiz arasında sadece iki ay var. Doğum kilolarınız nerede acaba? Biz bidon gibi geziyoruz, sizinkiler nerede?", "Tamam da güzellik sen daha yeni doğum yapmadın mı?" ve "Maşallah, sanki o iki çocuğu ben doğurdum" gibi yorumlar yazıldı.