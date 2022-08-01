Fahriye Evcen espri yaptı

Oyuncu Fahriye Evcen, hakkında çıkan iddialarla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Rus kadınlarla Moskova'da yemek yiyen Burak Özçivit, Türkiye'ye döner dönmez ailesiyle tatile çıktı. Mavi tura çıkan ünlü çift, geçtiğimiz gün Yalıkavak'a demir attı.

İddialara göre çiftin gittiği mekanda, Karan'ın müşterilerden birinin masasına çarpması sonrası ortam gerilmiş ve yeni hamile olan güzel oyuncu da kızarak mekanı terk etmişti.

Bu olayla iligli hala gündemde olan Fahriye Evcen bomba bir paylaşım yaptı. Teknelerine gitmek için bota binerken görüntülenen çift, muhabirlerle konuşmamıştı. O fotoğrafı paylaşan Fahriye Evcen haberleri ti'ye aldı.

"Tekneden sarkan Karan'a..."

Fahriye Evcen paylaşımında, "Kaptanın tekneden Sarkan Karan'a 'Yapma' demesi üzerine Fahriye Evcen 'Kimsenin çocuğuna yapma diyemezsin hele benim çocuğuma asla' diyerek botu terk edip sahile kadar ailece yüzdüler. Hahaha" yazdı.