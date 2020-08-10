Fahriye Evcen ile Burak Özçivit alışverişte

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile Zorlu AVM’deydi

Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde geldikleri AVM’de oğulları Karan Özçivit için alışveriş yapan ikili, ayak üstü gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı.

"KARAN BÜYÜYOR"

Ünlü çift, "Her geçen gün biraz daha büyüyor. Giysileri artık küçük gelmeye başladı, bizde kısa bir alışveriş yapalım istedik. Herşey gayet yolunda güzel gidiyor. Bu süreçte olabildiğince evde kalıp sosyal mesafeye titizlikle dikkat ediyoruz." açıklamasında bulundular.