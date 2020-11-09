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- Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in dondurma keyfi
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in dondurma keyfi
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Karan'ı evde bırakıp dondurma yemeye çıktı.
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 12:22
- Güncelleme : 09.11.2020 - 12:24
Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen’le Bebek trafiğinde görüntülendi. Dondurma yemek için sahil turuna çıkan çift, bu defa yanlarına oğulları Karan'ı almamıştı.
ARABAYA ÇİCEK YAĞDI
Trafikte çiçek satan seyyar satıcılar çifti fark edince, arabayı çiçek bahçesine çevirdi.
Burak Özçivit, seyyar satıcıların bu jestine bahşişle karşılık vermeyi ihmal etmedi.