Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in dondurma keyfi

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Karan'ı evde bırakıp dondurma yemeye çıktı.

Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen’le Bebek trafiğinde görüntülendi. Dondurma yemek için sahil turuna çıkan çift, bu defa yanlarına oğulları Karan'ı almamıştı.

ARABAYA ÇİCEK YAĞDI

Trafikte çiçek satan seyyar satıcılar çifti fark edince, arabayı çiçek bahçesine çevirdi.

Burak Özçivit, seyyar satıcıların bu jestine bahşişle karşılık vermeyi ihmal etmedi.