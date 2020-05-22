Fahriye Evcen, kafaları karıştırdı

Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla hamile olduğunu düşündürdü.

Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile evinde karantinada olan oyuncu Fahriye Evcen, karantinada sosyal medyadan bol bol paylaşım yapıyor. Her paylaştığı fotoğrafı rekor beğeniye ulaşan Evcen, yeşil tonlarında bir kombin yaparak evinin bahçesinde poz verdi.

1 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ

Evcen, fotoğraflarına 'Doğayla ben, benimle doğa' notunu düştü. Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi ve akıllara hamilelik iddiasını getirdi.

Evcen'in paylaşımı yaklaşık bir milyon beğeni aldı. 2 saat içinde yarım milyonu geçti.