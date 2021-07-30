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    Fahriye Evcen, kılıç kullanma ve at binme dersi alacak

    Yeni dizisi için hazırlık yapmaya başlayan Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit ders verecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 08:43
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    Fahriye Evcen, kılıç kullanma ve at binme dersi alacak

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti önceki gün Bodrum-Yalıkavak’ta boş arazilerin olduğu bir bölgeyi gezdi.

    ARSA ALACAKLAR

    Gümüşlük’te bulunan lüks evlerinden taşınmak istedikleri iddia edilen çift, arsa bakarken görüntülendi. Bu civardaki arsaların fiyatlarının ise 30-50 milyon TL. arası olduğu öğrenildi.

    FAHRİYE DERS ALACAK

    Bir dönem dizisine başlamak üzere olan Fahriye Evcen ‘Kuruluş’un yıldızı olan eşinden kılıç kullanma ve at binme dersleri alacağını söyledi.

    Fahriye Evcen, kılıç kullanma ve at binme dersi alacak #1

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