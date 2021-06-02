Fahriye Evcen, mutlu evliliğin sırrını verdi

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'le evli olan Fahriye Evcen, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen, mutlu evliliğiyle ilgili konuştu.

2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına almanın sevincini yaşayan Fahriye Evcen, son olarak bir derginin haziran sayısına kapak oldu.

"HAYATIMIN HER NOKTASI DEĞİŞTİ"

Evcen, "Annelik bütün yorgunlukları unutturacak kadar güzel. Anne olduktan sonra değiştim. Daha anlayışlı, daha hassas, daha sabırlı hale geldim. Karan, hayatımın her noktasını değiştirdi." dedi.

Oyuncu, ayrıca bakıcı desteği almadan oğlunu büyüttüğünü belirtti. Evcen, eşi hakkında ise şunları söyledi:

"İYİ BİR BABA"

"Burak gerçekten iyi bir baba. Çok sevgi dolu, şefkatli, Karan'ın penceresinden bakabilen ve ihtiyaçlarına yönelik, çok hassas davranan bir baba. Empati yeteneği her zaman çok iyiydi, baba olduktan sonra daha da arttı."

Evcen, "Sizce mutlu bir yuvanın sırrı ne?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"SEVGİ EN ÖNEMLİ ŞEY"

"Bana göre mutlu bir aile tek bir temel prensibe dayanıyor; o da sevgi. Sevdiğimiz kadar algılayabiliyoruz bazı şeyleri."







