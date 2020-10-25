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- Fahriye Evcen, oğlu Karan'la fotoğraf paylaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la fotoğraf paylaştı
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, gün batımında minik oğlu Karan'la poz verdi.
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 15:27
- Güncelleme : 25.10.2020 - 16:33
2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ile birlikte çekildiği son karelerini Instagram hesabından yayınladı.
"AŞK HİYAKESİ"
Evcen paylaşımına, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notunu düşerek Burak Özçivit'i etiketledi.
Paylaşım ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.