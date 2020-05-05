Fahriye Evcen oğlu ve annesini paylaştı

Oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ve annesinin fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü mesajı yayınladı.

33 yaşındaki Fahriye Evcen, aylar sonra oğlu Karan'ın yüzünü yine gösterdi.

Anneler Günü vesilesiyle bir paylaşım yapan Evcen, üzerine şu notu düştü:

"DÜNYALARA DEĞERSİN"

"Anneler Günü yaklaşırken, bizi biz yapan kendi değerimizi her saniye hatırlatan... Her koşulda güçlü olmamızı sağlayan her adımda yanımızda olan canım annem. Sen her şeyin en güzeline, dünyalara değersin, tıpkı tüm anneler gibi. Bu Anneler Günü'nde de biz yine hep beraber olacağız."

2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl anne oldu.

Evcen, en son aralık ayında oğlu Karan'ın yüzünü göstermişti. 2 milyona yakın beğeni alan fotoğrafa Evcen'in hayranları binlerce yorum yapmıştı.