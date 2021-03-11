Fahriye Evcen: Oğlum inşallah ressam olur

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın ressam olmasını istiyor.

Yakın bir arkadaşının doğum gününe katılan 34 yaşındaki Fahriye Evcen'in tarzı dikkat çekti.

Şıklığıyla göz dolduran Fahriye Evcen'in sarı ve siyah renklerindeki kabanını, deri pantolonu ve güneş gözlüğü ile kombinlediği görüldü.

"RESİM ÇİZMEYİ ÇOK SEVİYOR"

3 gün önce oğlu Karan ile resim yaptıkları anları "Küçük ressamım işbaşında" notuyla paylaşan Evcen, "Güzel bir gün geçirdik. Ben de o anları paylaştım. İnşallah ressam olur. Şu an çok erken ama çok seviyor resim çizmeyi." ifadelerini kullandı.