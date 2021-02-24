Fahriye Evcen, oğluyla alışverişte

Alışveriş merkezine giden Fahriye Evcen, oğlu Karan'la poz verdi.

Oyuncu Fahriye Evcen, havaların güzel olmasını fırsat bilerek soluğu alışveriş merkezinde aldı.

2 YAŞINA GİRECEK

Eşi Burak Özçivit’in dizi çekimlerinde olması nedeniyle Fahriye Evcen’e oğlu Karan eşlik etti. Nisan ayında 2 yaşına girecek olan Karan'ın sempatik halleri kameralara yansıdı.

KİME BENZİYOR TARTIŞMASI

Sosyal medyada yine “Annesine benziyor, Babasına daha çok benziyor” şeklinde yorumlar yapıldı.