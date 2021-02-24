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- Fahriye Evcen, oğluyla alışverişte
Fahriye Evcen, oğluyla alışverişte
Alışveriş merkezine giden Fahriye Evcen, oğlu Karan'la poz verdi.
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 13:31
- Güncelleme : 24.02.2021 - 13:37
Oyuncu Fahriye Evcen, havaların güzel olmasını fırsat bilerek soluğu alışveriş merkezinde aldı.
2 YAŞINA GİRECEK
Eşi Burak Özçivit’in dizi çekimlerinde olması nedeniyle Fahriye Evcen’e oğlu Karan eşlik etti. Nisan ayında 2 yaşına girecek olan Karan'ın sempatik halleri kameralara yansıdı.
KİME BENZİYOR TARTIŞMASI
Sosyal medyada yine “Annesine benziyor, Babasına daha çok benziyor” şeklinde yorumlar yapıldı.