Fahriye Evcen, Rusya'dan dönen Burak Özçivit'le tatilde

Rus kadınlarla ücret karşılığı yemek yiyen eşi Burak Özçivit'e kavuşan Fahriye Evcen, teknede poz verdi.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Rusya'da para karşılığında bazı kadın hayranları ile bir araya gelmiş, yaşanan izdiham "Fahriye Evcen çok kızacak" şeklinde yorumlanmıştı.

Yakışıklı oyuncu, Rus kadınların elinden sağ salim kurtulup ülkesine, eşine ve çocuğuna kavuştu.

Fahriye kocasına kavuştu

Türkiye'ye döner dönmez ailesiyle tatile çıkan Özçivit, dün ikinci kez hamile olan eşi Fahriye Evcen'in güneşlenirken çektiği bacaklarını paylaşmıştı.

"Ahoy"

Tekneleriyle tatile çıkan ünlü çiftten Fahriye Evcen de bugün tatil pozlarını paylaştı.

Fotoğrafları arasında seçim yapamayan ve her pozunu paylaşmayı tercih eden Evcen, yayınladığı karelere "Ahoy" yazdı.

Ahoy: Denizcilerin evrensel selamıdır.