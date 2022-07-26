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    Fahriye Evcen, Rusya'dan dönen Burak Özçivit'le tatilde

    Rus kadınlarla ücret karşılığı yemek yiyen eşi Burak Özçivit'e kavuşan Fahriye Evcen, teknede poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:07
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    Fahriye Evcen, Rusya'dan dönen Burak Özçivit'le tatilde

    Ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Rusya'da para karşılığında bazı kadın hayranları ile bir araya gelmiş, yaşanan izdiham "Fahriye Evcen çok kızacak" şeklinde yorumlanmıştı.

    Yakışıklı oyuncu, Rus kadınların elinden sağ salim kurtulup ülkesine, eşine ve çocuğuna kavuştu.

    Fahriye kocasına kavuştu

    Türkiye'ye döner dönmez ailesiyle tatile çıkan Özçivit, dün ikinci kez hamile olan eşi Fahriye Evcen'in güneşlenirken çektiği bacaklarını paylaşmıştı.

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #1

    "Ahoy"

    Tekneleriyle tatile çıkan ünlü çiftten Fahriye Evcen de bugün tatil pozlarını paylaştı.

    Fotoğrafları arasında seçim yapamayan ve her pozunu paylaşmayı tercih eden Evcen, yayınladığı karelere "Ahoy" yazdı.

    Ahoy: Denizcilerin evrensel selamıdır.

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #2

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #3

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #4

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #5

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #6

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #7

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #8

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #9

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #10

    Fahriye Evcen, Rusya dan dönen Burak Özçivit le tatilde #11


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