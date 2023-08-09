Fahriye Evcen, teknede mankenler gibi poz verdi Yaklaşık yedi ay önce ikinci kez anne olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, her hafta tekneden fotoğraf paylaşıyor.

ensonhaber.com Başrollerini paylaştıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu da bu sene yaşamıştı. Doğumdan sonra hızlı bir şekilde eski formuna kavuşan Fahriye Evcen, son olarak 13.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Teknede defile Haftalardır ailesiyle teknede tatil yapan Evcen, her hafta bikinili fotoğraflarını Instagram hesabından yüklüyor. Teknede kamera karşına geçerek fit halini gözler önüne seren 37 yaşındaki Evcen, bugün de zebra desenli bikini üstüyle poz verdi. Hayranları güzel oyuncuyu yine beğeni yağmuruna tuttu.