Euro
10.2662
0.15%
Dolar
8.6887
0.04%
Altın
502.11
-0.33%
Borsa
1.391
0%
Bitcoin
291.222
-2.69%
EXEN Coin
26.63
-1.69%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum'da

    Özçivit ailesi, önceki gün Milas-Bodrum Havalimanı'ndan çıkarken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum'da

    Ooyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte tatile çıktı.

    Önceki gün Milas-Bodrum Havalimanı'ndan çıkarken görüntülenen Özçivit ailesi, muhabirleri karşılarında görünce küçük bir şaşkınlık yaşadı.

    "ROTAMIZ DEĞİŞEBİLİR"

    Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan çiftten Özçivit, "Çok güzel bir sezon finali yaptık. Şimdi biraz tatil yapacağız. Şu an Bodrum'dayız ama tatil rotamız değişebilir" ifadelerini kullandı.

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum da #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir