Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum'da

Özçivit ailesi, önceki gün Milas-Bodrum Havalimanı'ndan çıkarken görüntülendi.

Ooyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte tatile çıktı.

Önceki gün Milas-Bodrum Havalimanı'ndan çıkarken görüntülenen Özçivit ailesi, muhabirleri karşılarında görünce küçük bir şaşkınlık yaşadı.

"ROTAMIZ DEĞİŞEBİLİR"

Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan çiftten Özçivit, "Çok güzel bir sezon finali yaptık. Şimdi biraz tatil yapacağız. Şu an Bodrum'dayız ama tatil rotamız değişebilir" ifadelerini kullandı.