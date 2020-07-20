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    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 6 milyon TL'lik villası

    Oğulları Karan'ı da alıp İstanbul'dan Bodrum'a gelen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, kışa kadar yazlıklarında kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 07:43
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    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 6 milyon TL'lik villası

    İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte Bodrum Gümüşlük'te 6 milyon TL'ye aldıkları villalarına gitmişti.

    YAZLIKTA YENİLİK

    Aylardır koronavirüs salgını sebebiyle karantinada olan Fahriye Evcen, yazlık evlerini bu yaz başında yeniledi. Dekorasyon, bahçe peyzajı ve havuzda yaptırdığı değişiklikler için 200 bin TL harcandı.

    Salgın nedeniyle mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayan çift, oğulları Karan ile bu büyük bahçede zaman geçiriyor.

    Çift, Bodrum merkez ve Türkbükü’ndeki işlerine de Burak Özçivit’in küçük teknesiyle gidiyor.

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 6 milyon TL'lik villası #1

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 6 milyon TL'lik villası #2

     

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 6 milyon TL'lik villası #3

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 6 milyon TL'lik villası #4

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 6 milyon TL'lik villası #5

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 6 milyon TL'lik villası #6

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