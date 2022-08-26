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    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu

    İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen'in bir oğlu daha olacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 12:34
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    'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu #1

    İkinci bebek de erkek

    İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. İkinci bebeğine dört aylık hamile olan 36 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde çocuklarının erkek olacağını öğrendi.

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu #2

    "Gecelere alışkınım"

    Eşinin ikinci hamileliğiyle ilgili konuşan yakışıklı oyuncu, "Kız mı erkek mi olsun modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." ifadelerini kullanmıştı.

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu #3

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu #4

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu #5

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu #6

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu #7

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu #8


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