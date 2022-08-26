Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen'in bir oğlu daha olacak.

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

İkinci bebek de erkek

İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. İkinci bebeğine dört aylık hamile olan 36 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde çocuklarının erkek olacağını öğrendi.

"Gecelere alışkınım"

Eşinin ikinci hamileliğiyle ilgili konuşan yakışıklı oyuncu, "Kız mı erkek mi olsun modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." ifadelerini kullanmıştı.