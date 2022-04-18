Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan 3 yaşında

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan 3 yaşında

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 3 yaşına giren oğulları Karan'a doğum günü partisi düzenledi.

Rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilişkilerini 2017'de resmiyete dökmüşlerdi.

Oyuncu çift, 2019 yılında da çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

"Bahar çiçeğimiz"

Karan, birkaç gün önce üçüncü yaşına bastı. Oğlunun doğum günü karelerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen, gönderisine, "Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum... Baharın kokusunu getirdin bize, iyi ki doğdun meleğim..." mesajını yazmıştı.

Evcen'in paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisi yorum yazdı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan 3 yaşında VİDEO

