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    Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevgi dolu kareler

    Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın kahkaha attığı fotoğraflarına beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 07:34
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    Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevgi dolu kareler

    Aile saadetini takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu Fahriye Evcen'den oğlu Karan'lı paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

    Burak Özçivit ile evli olan güzel oyuncunun oğlu Karan ile paylaştığı yeni kareleri hayranlarını mest etti.

    ÇOK BEĞENİLDİ

    Yaptığı paylaşımlarla hayranlarının gönlünü fetheden ünlü oyuncu, Instagram hesabından oğlu Karan ile birlikte yer aldıkları karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Fahriye Evcen'in sevgi dolu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Fahriye Evcen ve oğlu Karan dan sevgi dolu kareler #1

    Fahriye Evcen ve oğlu Karan dan sevgi dolu kareler #2

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