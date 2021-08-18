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    Fahriye Evcen yeni rolü için eğitimde

    Yeni sezonda Barış Arduç ile birlikte Alp Arslan isimli dizide başrolü paylaşacak olan Fahriye Evcen, eğitimlere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 16:21
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    Fahriye Evcen yeni rolü için eğitimde

    Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa kısa bir ara vermişti.

    Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Evcen, yeni sezonda 'Alp Arslan' dizisi ile izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

    HAZIRLIKLAR BAŞLADI

    Geçtiğimiz günlerde eşi ve oğluyla Bodrum'daki yazlıklarından dönen Fahriye Evcen, rolü için çalışmalara başladı.

    ATA BİNİYOR

    Dizide, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak olan Evcen, at binme ve kılıç eğitimi de alıyor.

    35 yaşındaki güzel oyuncunun eğitimlerde çekilen fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi topladı.

    Fahriye Evcen yeni rolü için eğitimde #1Fahriye Evcen yeni rolü için eğitimde #2Fahriye Evcen yeni rolü için eğitimde #3Fahriye Evcen yeni rolü için eğitimde #4

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