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Fahriye Evcen, yeşil sahada
Katar'ın Dünya Kupası için hazırlanan özel stadyumunda da yer alan Fahriye Evcen, sahada şov yaptı.
- Haber Merkezi
- 21.05.2022 - 10:33
Şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Katar'a gitti.
10 ülkeden 500 katılımcının geldiği mücevher ve saat fuarına davet edilen ünlü oyuncu, ardından gezmeye çıktı.
Evcen, Katar'ın Dünya Kupası için özel hazırlanan stadyumunun tanıtımına da katıldı.
Hünerlerini sergiledi
Yoğun bir ilgi gören Fahriye Evcen, 974 Stadyumu'nda sahaya indi, şut çekti.
Stadyumda pozlar veren oyuncunun keyifli anları kameralara yansıdı.
İşte Fahriye Evcen'in yeşil sahadaki kareleri...