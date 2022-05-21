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    Fahriye Evcen, yeşil sahada

    Katar'ın Dünya Kupası için hazırlanan özel stadyumunda da yer alan Fahriye Evcen, sahada şov yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 10:33
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    Fahriye Evcen, yeşil sahada

    Şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Katar'a gitti.

    10 ülkeden 500 katılımcının geldiği mücevher ve saat fuarına davet edilen ünlü oyuncu, ardından gezmeye çıktı.

    Evcen, Katar'ın Dünya Kupası için özel hazırlanan stadyumunun tanıtımına da katıldı.

    Hünerlerini sergiledi

    Yoğun bir ilgi gören Fahriye Evcen, 974 Stadyumu'nda sahaya indi, şut çekti.

    Stadyumda pozlar veren oyuncunun keyifli anları kameralara yansıdı.

    İşte Fahriye Evcen'in yeşil sahadaki kareleri...

    Fahriye Evcen, yeşil sahada #1

    Fahriye Evcen, yeşil sahada #2

    Fahriye Evcen, yeşil sahada #3

    Fahriye Evcen, yeşil sahada #4

     

     

     

     


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