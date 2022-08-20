Fahriye Evcen'den bikinili poz

Ailesi ile tatile çıkan güzel oyuncu sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile hayatını 2017 yılında birleştiren Fahriye Evcen, şu sıralar ikinci kez anne olma heyecanını yaşıyor.

2019 yılında Karan adında oğulları dünyaya gelen çift, geçtiğimiz aylarda bir bebek daha bekledikleri müjdesini sevenleriyle paylaştı.

Bikinili pozuna beğeni yağmuru

Şu sıralar oğlu ve eşi ile tatilde olan Evcen, 13 milyon takipçili hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Karnının belli olduğu görülen güzel oyuncu, bir bikinili fotoğraf daha paylaştı. Fotoğraflar 280 bin beğeni aldı.

İşte 18'lik kızlara taş çıkaran 36 yaşındaki oyuncunun o paylaşımları...