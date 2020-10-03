Fahriye Evcen’den etiketli paylaşım

Bazı takipçilerinin “filtre ve photoshop’u abartıyor” yorumlarına sade fotoğraflarıyla hemen yanıt vermeye çalışan oyuncu, giydiği gömleğin etiketini unutunca dile düştü.

Uzun yıllar birlikte olduğu Burak Özçivit ile 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren, ardından da oğlunu kucağına alan Fahriye Evcen, şu sıralar sadece sosyal medyada boy gösteriyor.

Oyunculuğa oğlu Karan için bir süre ara veren ve gelen dizi ile film tekliflerine dudak uçuklatan ücretler isteyen Evcen, yüzünü de unutturmak istemiyor.

"FİLTRE VE PHOTOSHOP’U ABARTIYOR"

11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gün aşırı paylaşımlar yapan Evcen’e, bu kez hayranlarından dikkat çeken bir sitem geldi.

Bazı takipçiler, Evcen için “filtre ve photoshop’u abartıyor” yorumunda bulundu.

ETİKETİ UNUTTU

Bu eleştiriler üzerine hemen harekete geçen Evren, makyajsız ve sade olduğu pozları art arda paylaştı. Paylaşımlar 1 milyonun üzerinde beğeni alırken, bir ayrıntı ise gözlerden kaçmadı.

Oyuncunun üzerine giydiği gömleğindeki etiketi unutması takipçilerinden kaçmadı. Bazıları, “Koronavirüs var, yıkamadan mı giydin?” diyerek yorumlar yazdı.