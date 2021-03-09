Fahriye Evcen'den Kadınlar Günü'ne özel pozlar

Fahriye Evcen, derin bacak dekolteli siyah elbisesi ile objektiflere poz verdi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını aktif kulanmaya devam ediyor.

"BU ÇEKİMLER HEPİMİZ İÇİN"

Evcen'den Kadınlar Günü'ne özel sürpriz kareler geldi. Güzel oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerine "Bahar geldi... Kendimin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun... Bu çekim hepimiz için... Kendimizle gurur duyalım..." mesajını yolladı.

Fahriye Evcen'in derin bacak dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozlare beğeni yağdı.