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    Fahriye Evcen'den Kadınlar Günü'ne özel pozlar

    Fahriye Evcen, derin bacak dekolteli siyah elbisesi ile objektiflere poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:44
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    Fahriye Evcen'den Kadınlar Günü'ne özel pozlar

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını aktif kulanmaya devam ediyor.

    "BU ÇEKİMLER HEPİMİZ İÇİN"

    Evcen'den Kadınlar Günü'ne özel sürpriz kareler geldi. Güzel oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerine "Bahar geldi... Kendimin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun... Bu çekim hepimiz için... Kendimizle gurur duyalım..." mesajını yolladı.

    Fahriye Evcen'in derin bacak dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozlare beğeni yağdı.

    Fahriye Evcen den Kadınlar Günü ne özel pozlar #1

    Fahriye Evcen den Kadınlar Günü ne özel pozlar #2

    Fahriye Evcen den Kadınlar Günü ne özel pozlar #3

    Fahriye Evcen den Kadınlar Günü ne özel pozlar #4

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