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    Fahriye Evcen'den mayolu paylaşım

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bodrum yangını sonrası konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 15:16
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 15:35
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    Fahriye Evcen'den mayolu paylaşım

    Bodrum'da çıkan yangın dolayısıyla tatillerine ara veren oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, İstanbul'a dönmüşlerdi.

    Yangının sönmesiyle tatillerine kaldıkları yerden devam eden Özçivit Ailesi, Gümüşlük'teki evlerine yerleşti.

    FAHRİYE'DEN MAYOLU POZ

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Fahriye Evcen'de yeni tatil fotoğrafı geldi. Güzel oyuncu, beyaz çizgili mayosuyla teknede poz verdi. Evcen'in paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

    "ÜZÜLDÜK"

    Yangından çok etkilendiklerini söyleyen ünlü çift, "Yaşanan olaylar herkesi olduğu kadar bizi de üzdü. Çok korktuk!" diye konuşmuştu.

    Fahriye Evcen den mayolu paylaşım #1

    Fahriye Evcen den mayolu paylaşım #2

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