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- Fahriye Evcen, oğlu Karan'la poz verdi
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la poz verdi
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni fotoğraflar paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 13:50
Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evden çıkmayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan’la çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülenmişti.
Tatile 5 yardımcısı ile gitmesine rağmen oğluyla yakından ilgilenen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından oğlu Karan'la birlikte tatilden fotoğraflar yayınladı.
AYNI BABASI
Babasına bezettiği oğluyla poz veren Evcen, fotoğraflara "Babası gibi keskin bakışlım" notunu düştü.