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    Fahriye Evcen, oğlu Karan'la poz verdi

    Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 13:50
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    Fahriye Evcen, oğlu Karan'la poz verdi

    Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evden çıkmayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan’la çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülenmişti.

    Tatile 5 yardımcısı ile gitmesine rağmen oğluyla yakından ilgilenen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından oğlu Karan'la birlikte tatilden fotoğraflar yayınladı.

    AYNI BABASI

    Babasına bezettiği oğluyla poz veren Evcen, fotoğraflara "Babası gibi keskin bakışlım" notunu düştü.

    Fahriye Evcen, oğlu Karan'la poz verdi #1

    Fahriye Evcen, oğlu Karan'la poz verdi #2

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