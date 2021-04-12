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- Fahriye Evcen'den yeni Karan paylaşımı
Fahriye Evcen'den yeni Karan paylaşımı
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
- Haber Merkezi
- 12.04.2021 - 11:26
- Güncelleme : 12.04.2021 - 11:31
Ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.
Koronavirüs salgınında sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Evcen, oğlunu sık sık takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
"AH KALBİM"
Gönderilerine bir yenisini daha ekleyen 34 yaşındaki Fahriye Evcen, bu kez Karan'ın babasının kucağında çekilen karesini yayınladı. "Ah, kalbim..." ifadelerini kullanan ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden 1 milyondan fazla beğeni aldı.