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    Fahriye Evcen'den yeni pozlar

    Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 15:37
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    Fahriye Evcen'den yeni pozlar

    2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturduktan sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemden düşmüyor.

    Instagram'da 11,4 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, son olarak siyah abiye bir elbiseyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

    YENİ POZLAR ÇOK BEĞENİLDİ

    Geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

    Fahriye Evcen den yeni pozlar #1

    Fahriye Evcen den yeni pozlar #2,Fahriye Evcen den yeni pozlar #3

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