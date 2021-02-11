Fahriye Evcen'den yeni pozlar

Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı.

2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturduktan sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemden düşmüyor.

Instagram'da 11,4 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, son olarak siyah abiye bir elbiseyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

YENİ POZLAR ÇOK BEĞENİLDİ

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

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