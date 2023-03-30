Fahriye Evcen'e 10 milyon TL'lik doğum hediyesi
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2017 yılında ile Burak Özçivit'in oğulları Karan 2019’da doğmuştu. Ünlü çift, ikinci çocukları Kerem’i de geçen ocakta kucaklarını almışlardı.

İlk günden alıştı

Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen çifte, "Karan, kardeşine alıştı mı, abilik yapıyor mu?" sorusuna Burak Özçivit “Beklediğimizden daha iyi. İlk günden itibaren alıştı.” yanıtını verdi.

Fahriye Evcen'e 10 milyon TL'lik doğum hediyesi

"Abisine benziyor"

Fahriye Evcen de “Peki Kerem kime benziyor?” sorusunu “Abisine çok benziyor, maşallah aynı Karan” diyerek cevapladı.

Fahriye Evcen'e 10 milyon TL'lik doğum hediyesi

10 milyon TL

Yakışıklı oyuncu, ikinci bebek hediyesini boş geçmedi. Burak Özçivit, doğum hediyesi olarak Fahriye Evcen'e 10 milyon TL değerinde cip aldı.

Fahriye Evcen'e 10 milyon TL'lik doğum hediyesi