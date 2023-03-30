Fahriye Evcen'e 10 milyon TL'lik doğum hediyesi Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan ve ikinci kez anne olan eşi Fahriye Evcen'e 10 milyon TL'lik cip aldı.

ensonhaber.com 2017 yılında Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan 2019’da doğmuştu. Ünlü çift, ikinci çocukları Kerem’i de geçen ocakta kucaklarını almışlardı. İlk günden alıştı Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen çifte, "Karan, kardeşine alıştı mı, abilik yapıyor mu?" sorusuna Burak Özçivit “Beklediğimizden daha iyi. İlk günden itibaren alıştı.” yanıtını verdi. "Abisine benziyor" Fahriye Evcen de “Peki Kerem kime benziyor?” sorusunu “Abisine çok benziyor, maşallah aynı Karan” diyerek cevapladı. 10 milyon TL Yakışıklı oyuncu, ikinci bebek hediyesini boş geçmedi. Burak Özçivit, doğum hediyesi olarak Fahriye Evcen'e 10 milyon TL değerinde cip aldı.