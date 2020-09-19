Fahriye Evcen’in annesine benzerliği dikkat çekti

Oyuncunun annesinin gençlik fotoğrafını görenler, art arda paylaşımlar yaparak “Güzelliğini annesinden almış” yorumlarında bulundu.

Oğlu Karan’ı kucağına aldıktan sonra ekranlara veda eden, şimdilerde ise gelen projeleri evinde değerlendiren oyuncu Fahriye Evcen’in annesinin gençlik fotoğrafı görenleri şoke etti.

Sosyal medyada anne Hatime Evcen’in gençlik hali olduğu belirtilen bir fotoğrafın yayılmasının üzerine oyuncunun sevenleri, art arda paylaşımlar yapmaya başladı.

“GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ”

Fotoğrafa en çok “Güzelliğini annesinden almış” yorumları geldi.

KARAN İLE BİRLİKTE POZLARI VAR

Evcen, daha önce de annesinin oğlu ile birlikte olduğu fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden sevenlerinin beğenisine sunmuştu.