Fahriye Evcen'in tatili devam ediyor Şu sıralar ailesiyle tatilde olan Fahriye Evcen, oğlu Karan Özçivit'le olan karesini hayranlarının beğenisine sundu.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen, yaz tatilini ailesiyle çıktığı teknede geçiriyor.

Eşi Burak Özçivit ile oğulları Karan ve Kerem'le keyifli bir sezon geçiren Evcen, tatilden de bol bol paylaşım yapıyor.

Son olarak oğluyla paylaşım yapan Fahriye Evcen, güzelliğiyle bir kez daha büyüledi.

Fahriye'den yeni kare

Bir süredir ekranlardan uzak ve vaktini çocukları ile geçiren güzel oyuncu Evcen, oğlu Karan ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncu ile Karan'ın pozu sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.