Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu

Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra yeni bir diziyle ekrana dönüyor.

Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Kurt Seyit ve Şura, Ölene Kadar gibi dizilerde başrol oynayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen uzun süredir uzak kaldığı ekranlara dönemeye hazırlanıyor.

ALPARSLAN

Burak Özçivit'le evli olan Evcen, oğlu Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra dizi setlerine çıkmama kararı almıştı. Yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu.

YENİ PARTNERİ BARIŞ ARDUÇ

Güzel oyuncu, yeni sezonda ekrana gelecek olan Alparslan isimli dizide başrol oynayacak. Fahriye Evcen'in dizideki partneri ise Barış Arduç olacak.