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Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra yeni bir diziyle ekrana dönüyor.
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 07:46
Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Kurt Seyit ve Şura, Ölene Kadar gibi dizilerde başrol oynayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen uzun süredir uzak kaldığı ekranlara dönemeye hazırlanıyor.
ALPARSLAN
Burak Özçivit'le evli olan Evcen, oğlu Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra dizi setlerine çıkmama kararı almıştı. Yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu.
YENİ PARTNERİ BARIŞ ARDUÇ
Güzel oyuncu, yeni sezonda ekrana gelecek olan Alparslan isimli dizide başrol oynayacak. Fahriye Evcen'in dizideki partneri ise Barış Arduç olacak.