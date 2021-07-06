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    Farah Zeynep Abdullah: Çok şükür

    Geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlanan Farah Zeynep Abdullah, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 13:30
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    Farah Zeynep Abdullah: Çok şükür

    Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlanmıştı.

    Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, yeni bir paylaşımda bulundu.

    "ÇOK ŞÜKÜR"

    Son sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Başparmak kırık olduğu için hala çok hassas. Tırnağın gidişatı belli değil. Serçe parmak daha iyi. Çok şükür, daha kötüsü olmadı" dedi.

    Farah Zeynep Abdullah: Çok şükür #1

    Farah Zeynep Abdullah: Çok şükür #2

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