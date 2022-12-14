Farah Zeynep Abdullah, hastalıklarını sıraladı

Umut Evirgen ile birlikte olduğu konuşulan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son olarak sağlık sorunlarından dolayı dert yandı.

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah önceki gün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"Doktora gitmem lazım"

33 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, bir takipçisinin “Kronik bir hastalığın var mı?” sorusu üzerine hastalıklarını sıraladı:

“Boyun fıtığım var. Troidim çalışmıyor, Haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü. Bu hafta doktora gitmem gerekiyor.”