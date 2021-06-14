Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

Köpek kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı.

Masumlar Apartmanı dizisnden ayrılan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken hastanelik oldu.

"KAVGA EDERKEN ARAYA GİRDİM"

Sağ el serçe parmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan oyuncu, hastane asansöründe çekilen fotoğrafını şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

“Fotoğraf koyamadım... Eylül’le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar.” Oyuncuya, hastanede müzisyen arkadaşı DJ Artz eşlik etti.