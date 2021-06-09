Farah Zeynep Abdullah: İnci'nin yolculuğu burada bitti

Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinden neden ayrıldığını açıkladı.

Reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı'nda başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, dün akşam yayınlanan sezon finaliyle diziden ayrıldı.

Sosyal medya üzerinden veda paylaşımında bulunan başarılı oyuncu, iddia edildiği gibi dizide yer alan dramatik sahnelere dayanamadığı için değil hayat verdiği İnci karakterinin hikayesi bittiği için ayrıldığını söyledi:

"İNCİ'NİN YOLCUĞU BİTTİ"

"Şunu bilmenizi isterim abuk sabuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci."