Farah Zeynep Abdullah Shakira dansı yaptı! Oryantal şova yorum yağdı Dobralığı, sivri dilliliği ile bilinen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah dans etti. Oryantal şov yapan Farah, takipçilerini şaşırttı.

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ensonhaber.com

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Abdullah, son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş, buradaki tarzı ile herkesi şaşırtmıştı.

Dans etti

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, bu defa dansıyla gündem oldu.

Siyah eteği ve siyah sütyeni ile dans eden güzel oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü.

Abdullah'ın gold süslemelerle işlenmiş elbisesiyle yaptığı ile oryantal dansa yorum yağdı.