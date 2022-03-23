Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu Bergen filmini anlattı

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı 'Bergen' filmi ile ilgili konuştu.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolünü paylaştığı ‘Bergen’ filmi, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciye ulaştı.

Çekilmeye başladığı günden beri sürekli gündemde olan filmin yıldız iki ismi, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Abdullah, "Biz Bergen olmadan önceki hikayesinden başlıyoruz. Aslında hayalleri olan hayata karşı tutkuları olan bir kızın yolculuğuna tanık oluyoruz. Filmin bir yerinden sonra Bergen'leşiyor. Çok şey öğrendim. Gerçekten psikolojik şiddetin de ne olduğunu öğrendiğimi düşünüyorum." dedi.

"KORKTUM"

"Mesleki karakterimde yer aldığım ve en çok mutlu olduğum projelerden biri." diyen Erdal Beşikçioğlu, "İlk proje geldiğinde failin kahramanlaştırılmasından, sempati duyulmasından çok korktum. Bundan çok çekindim ancak senaryoda öyle olmadı. Yiyeceğim küfürden bu kadar hoşlanacağım aklıma gelmezdi açıkçası." açıklamasında bulundu.