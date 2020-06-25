Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen beraber görüntülendi

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen'in sevgili olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile birlikte görüntülendi.

Bir parkta çok eğlendikleri görülen ikilinin samimi anları, yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu akıllara getirdi.

FARAH'IN AŞKTAN YANA YÜZÜ GÜLMEDİ

Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'dan ayrıldıktan sonra, komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açmış, yaklaşık 3 ay sonra ayrılmıştı.

REYNMEN - BAHAR ŞAHİN AŞKI

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise Zalim İstanbul’un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı. Çift, bir süre sonra ayrılma kararı almıştı.