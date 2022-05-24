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    Farah Zeynep Abdullah'a 100 bin liralık tazminat davası

    Adana’nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Farah Zeynep Abdullah'a 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 08:03
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 08:06
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    Farah Zeynep Abdullah'a 100 bin liralık tazminat davası

    Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan filmin ilçede vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddiası tepkilere neden olmuştu.

    Film yayınlanmadı

    Belediye Başkanı Kazım Özgan, açıklama yaparak filmin vizyondan kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak, filmin şiddet içerdiği için ilçede yayınlanmayacağını söyledi. Film, ilçenin tek sineması olan belediyeye ait sinemada yayınlanmadı.

    Filmde Bergen karakterini canlandıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Belediye Başkanı Özgan'ın, 'Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak' sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından IQ testi paylaştı.

    Farah Zeynep Abdullah a 100 bin liralık tazminat davası #1

    "Sanatçıya yakışmadı"

    Farah Zeynep Abdullah'ın IQ testli paylaşımına, "Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor?

    Bir sanatçıya yakışır mı?" diyen Başkan Kazım Özgan oyuncu hakkında 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı.

    Başkan Özgan, tazminatı kazanması halinde sosyal yardım derneklerine bağışlayacağını söyledi.

    Farah Zeynep Abdullah a 100 bin liralık tazminat davası #2


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