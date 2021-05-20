Farah Zeynep Abdullah'ın gizemli hayranı

'Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah'ın bir hayranı, sete hediye yağdırdı.

'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah'a bu aralar hediye yağıyor. Sete gelen hediyelere kayıtsız kalmayan oyuncu, rol arkadaşı Esra Ruşan ile çektiği esprili bir videoyla hayranlarına teşekkür etti.

"GÜNDE 7 ÇİCEK GELEMEZ"

Kendisine gelen gizemli çiçekleri paylaşan Farah Zeynep Abdullah, gizemli hayranına teşekkür ederken, rol arkadaşı Esra Ruşan ise "Tüm çiçekler sana geliyor gibi davranılıyor olabilir. Günde yedi çiçek gelemez Farah.

Hediye patlamış mısır geldi, hediye çiçek geldi, az önce kahve geldi, dün de çilekler geldi. Bu nedir arkadaşım?" diyerek durumu sorguladı.

Farah Zeynep Abdullah ise Ruşan'a "Maşallah de!" şeklinde karşılık verdi.