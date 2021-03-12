Farah Zeynep Abdullah'ın soy ağacı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, nereli olduğunu anlattı.

Son dönemde "Masumlar Apartmanı" dizisindeki performansıyla hayranlık uyandıran ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, merak edilen soy ağacını açıkladı.

Abdullah, önceki gün verdiği bir röportajda nereli olduğunu şöyle anlattı:

"KERKÜK TÜRKLER'İNDEN"

"Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türkler'inden. Dedem Osman Abdullah, Irak Ordusu'nda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972'de Irak'a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ'a bağlı olan Pljevlja'dan (Taşlıca). Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini'den kaçarak Türkiye'ye gelmişler.

"ANNEMİN KÖKENİ SARAYBOSNA"

Anneannemin kökeni ise Saraybosna'ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel'e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi'nden sonra Erzincan'dan İstanbul'a gelmiş."

31 yaşındaki oyuncu, isminin hikayesini de şöyle anlattı:

"İRAN ŞAHI'NIN EŞİ"

"Farah'ı babam, Zeynep'i annem koymuş. İran Şahı'nın eşi Farah Diba, güçlü, azimli, yardımsever ve asil bir kadınmış. Babam bu özelliklerini çok sevdiği için bana onun ismini vermiş."