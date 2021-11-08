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    Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı

    Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, yeni rolü için saçlarını kahverengiye boyattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 00:38
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    Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı

    Masumlar Apartmanı'na geçtiğimiz sezon sonunda sürpriz şekilde veda eden Farah Zeynep Abdullah, yeni filmiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

    BERGEN İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

    Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan aynı adlı sinema filminde başrol oynayacak olan güzel oyuncu, yeni rolü için imajını değiştirdi.

    SARI SAÇLARINA VEDA ETTİ

    32 yaşındaki oyuncu, Bergen'i canlandıracağı film için sarı saçlarına veda etti. Saç rengini kahverengi yapan Abdullah, bir dergi için verdiği pozunu Instagram'dan paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın son haline ise hayranları beğeni yağdırdı.

    Farah Zeynep Abdullah ın yeni imajı #1

    Farah Zeynep Abdullah ın yeni imajı #2

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