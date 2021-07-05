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    Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi

    Farah Zeynep Abdullah, Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 12:36
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    Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi

    Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah aşk hayatıyla gündem oldu.

    RAP DÜNYASINDAN

    Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.

    Farah Zeynep Abdullah son yıllarda Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol ve Reynmen ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.

    Farah Zeynep Abdullah ın yeni sevgilisi #1Farah Zeynep Abdullah ın yeni sevgilisi #2

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