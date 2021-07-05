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- Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi
Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi
Farah Zeynep Abdullah, Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı.
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 12:36
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah aşk hayatıyla gündem oldu.
RAP DÜNYASINDAN
Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.
Farah Zeynep Abdullah son yıllarda Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol ve Reynmen ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.