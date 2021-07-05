Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi

Farah Zeynep Abdullah, Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı.

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah aşk hayatıyla gündem oldu.

RAP DÜNYASINDAN

Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.

Farah Zeynep Abdullah son yıllarda Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol ve Reynmen ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.