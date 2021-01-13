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Farah Zeynep Abdullah'tan Telegram isyanı

Farah Zeynep Abdullah'tan Telegram isyanı

Farah Zeynep Abdullah WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik yeni sözleşme onaylatılmasıyla ilgili tartışmaları takip ederken attığı tweet ile olay oldu.