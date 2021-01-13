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- Farah Zeynep Abdullah'tan Telegram isyanı
Farah Zeynep Abdullah'tan Telegram isyanı
Farah Zeynep Abdullah WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik yeni sözleşme onaylatılmasıyla ilgili tartışmaları takip ederken attığı tweet ile olay oldu.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 07:29
- Güncelleme : 13.01.2021 - 08:12
"Masumlar Apartmanı" dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah WhatsApp'tan ayrılıp Telegram'a geçenlerle ilgili yaptığı paylaşımla tebessüm ettirdi.
"CAMCI GÖKTÜRK GELDİ"
Telegram kullanan Farah Zeynep Abdullah herkesin bu yeni uygulamaya geçmesini ti'ye aldı.
Güzel oyuncu paylaşımında "Telegram artık kim geldi diye bildirim vermesen mi pvc cam dogr gokturk geldi demin" mesajını paylaşarak takipçilerini gülümsetti.